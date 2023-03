Mauro Coruzzi colpito da ictus, come sta Platinette dopo il malore? (Di venerdì 17 marzo 2023) Mauro Coruzzi colpito da ictus e fan in crisi in attesa di sapere qualcosa di più sulle sue condizioni di salute. Platinette è sicuramente protagonista della televisione e della radio nel nostro Paese ed è per questo che le sue condizioni adesso destano paura e sorpresa tra il pubblico.Mauro Coruzzi, in arte Platinette ha avuto un malore lo scorso martedì e, secondo quanto riferisce il suo agente, le sue condizioni sono stabili. Nel comunicato si legge; “martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. Al momento ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 marzo 2023)dae fan in crisi in attesa di sapere qualcosa di più sulle sue condizioni di salute.è sicuramente protagonista della televisione e della radio nel nostro Paese ed è per questo che le sue condizioni adesso destano paura e sorpresa tra il pubblico., in arteha avuto unlo scorso martedì e, secondo quanto riferisce il suo agente, le sue condizioni sono stabili. Nel comunicato si legge; “martedì 14 marzo ha avuto unischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. Al momento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Mauro #Coruzzi, in arte #Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccor… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Le sue condizioni sono «stabili»: ecco come sta - Agenzia_Ansa : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Le condizioni sono stabili e sono… - Oznets12 : RT @itsmeback_: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus ischemico. Forza Mauro, sbrigati a tornare a casa ?? - itselisy : RT @rtl1025: ?? Mauro #Coruzzi, in arte #Platinette, 'martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo… -

Platinette colpita da ictus ischemico: come sta Mauro Coruzzi dopo il malore e i soccorsi Mauro Coruzzi , noto al grande pubblico con il nome d'arte Platinette , è stato colpito da ictus ischemico . Il conduttore radiofonico e televisivo, opinionista, cantante e attore, doppiatore, al ... Platinette colpito da ictus ischemico: cosa stava facendo Sono momenti di grande paura quelli che sta vivendo Mauro Coruzzi , noto al grande pubblico con il nome di Platinette : come reso noto dal suo agente nella mattinata di venerdì 17 marzo, è stato colpito da un ictus ischemico , e si teme per le sue ... Platinette colpito da un ictus: il messaggio di Marco Liorni Il conduttore di Italia Sì ha voluto condividere un messaggio per Platinette, colpito da un ictus nei giorni scorsi. È di poche ore fa la notizia dell'ictus ischemico che ha colpito Mauro Coruzzi, conosciuto come Platinette. Poco dopo la notizia, ha voluto mandare un messaggio di affetto nei suoi confronti Marco Liorni, conduttore di ' Italia Sì ', dove Coruzzi faceva presenza ... , noto al grande pubblico con il nome d'arte Platinette , è stato colpito da ictus ischemico . Il conduttore radiofonico e televisivo, opinionista, cantante e attore, doppiatore, al ...Sono momenti di grande paura quelli che sta vivendo, noto al grande pubblico con il nome di Platinette : come reso noto dal suo agente nella mattinata di venerdì 17 marzo, è stato colpito da un ictus ischemico , e si teme per le sue ...Il conduttore di Italia Sì ha voluto condividere un messaggio per Platinette, colpito da un ictus nei giorni scorsi. È di poche ore fa la notizia dell'ictus ischemico che ha colpito, conosciuto come Platinette. Poco dopo la notizia, ha voluto mandare un messaggio di affetto nei suoi confronti Marco Liorni, conduttore di ' Italia Sì ', dovefaceva presenza ... Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus ischemico: come sta Corriere della Sera Platinette colpito da un ictus ischemico ROMA (ITALPRESS) – Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus ischemico. Questa mattina a Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele, Milly Carlucci ha voluto mandargli ... Platinette colpito da un ictus: il messaggio di Marco Liorni È di poche ore fa la notizia dell’ictus ischemico che ha colpito Mauro Coruzzi, conosciuto come Platinette. Poco dopo la notizia, ha voluto mandare un messaggio di affetto nei suoi confronti Marco ... ROMA (ITALPRESS) – Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus ischemico. Questa mattina a Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele, Milly Carlucci ha voluto mandargli ...È di poche ore fa la notizia dell’ictus ischemico che ha colpito Mauro Coruzzi, conosciuto come Platinette. Poco dopo la notizia, ha voluto mandare un messaggio di affetto nei suoi confronti Marco ...