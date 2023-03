Mattarella “Italia unita e coesa intorno ai valori costituzionali” (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia che ci impone una ferma risposta unitaria in seno alla comune identità europea e atlantica, affinchè venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 162° anniversario della Giornata dell'Unità Nazionale. “Celebriamo oggi l'anniversario dell'Unità d'Italia, che è “Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera”. 162 anni fa – ricorda il capo dello Stato – sotto il Tricolore, con i plebisciti popolari si espressero la sovranità e la volontà che, attraverso l'opera risorgimentale, avevano portato alla costituzione dello Stato Italiano. Il primo pensiero va alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia che ci impone una ferma rispostaria in seno alla comune identità europea e atlantica, affinchè venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 162° anniversario della Giornata dell'Unità Nazionale. “Celebriamo oggi l'anniversario dell'Unità d', che è “Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera”. 162 anni fa – ricorda il capo dello Stato – sotto il Tricolore, con i plebisciti popolari si espressero la sovranità e la volontà che, attraverso l'opera risorgimentale, avevano portato alla costituzione dello Statono. Il primo pensiero va alle ...

