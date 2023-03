(Di venerdì 17 marzo 2023) La necessità di una “ferma rispostain seno alla comune identità europea e atlantica” per fare fronte all’invasione dell’Ucraina da parte della, al fine di raggiungere “un duraturo accordo di“, ricordando che “la, l’Inno degli italiani e la Bandiera sono i riferimenti che cino nell’impegno comune di consolidare un’Italia fondata su, libertà e diritti umani”. Il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio in occasione dell’anniversario dell’Unità Nazionale, della, dell’Inno e della Bandiera, fa riferimento all’invasione dell’Ucraina e ai sentimenti “di unità e coesione” dimostratiRepubblica “in innumerevoli prove e, da ultimo, durante la pandemia“. Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @FaviaFrancesco @ZioKlint @ficulle39 Basta chiedere. Ecco cos'era l'operazione bulloni che abbiamo fermato appena i… - InfinitoIsacco : RT @fattoquotidiano: Mattarella: “Contro la guerra scatenata dalla Russia serve forza unitaria. La Costituzione ci guida nella pace” https:… - Italian : Mattarella: 'Contro il conflitto in Ucraina serve una risposta unitaria' - fattoquotidiano : Mattarella: “Contro la guerra scatenata dalla Russia serve forza unitaria. La Costituzione ci guida nella pace” - ImerCopelli : @edoludo Leggo che tutti sono contro tutti ma il vero responsabile è MATTARELLA. Avrebbe potuto fermare la farsa ma… -

Lo afferma il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio in occasione dell'anniversario dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. .Gli stessi che, ispirando la nostra società, garantiscono le risorse morali necessarie a fronteggiare le sfide complesse che la contemporaneità ci mette innanzi", afferma. "La Repubblica, ...2023 - 03 - 17 09:10:18: "conflitto serve risposta unitaria" 'Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia che ci ...

Mattarella: "Contro il conflitto in Ucraina serve una risposta unitaria" - Politica Agenzia ANSA

Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dell'anniversario dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. (ANSA)."Buongiorno in questa splendida giornata di pioggia!". Così il Presidente ha aperto la sua prolusione all'università della capitale sulla lotta ai cambiamenti climatici nell'ultimo giorno della sua vi ...