Mattarella: «Contro il conflitto in Ucraina serve una risposta unitaria» (Di venerdì 17 marzo 2023) «Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia che ci impone una ferma risposta unitaria in seno alla comune identità europea e atlantica, affinché venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace». Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 162° anniversario della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) «Viviamo oggi, con ilscatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia che ci impone una fermain seno alla comune identità europea e atlantica, affinché venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace». Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 162° anniversario della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @FaviaFrancesco @ZioKlint @ficulle39 Basta chiedere. Ecco cos'era l'operazione bulloni che abbiamo fermato appena i… - MLFranciolini : RT @Agenzia_Ansa: 'Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia che ci impone… - VELOSPORT1960 : Si raggiunga un duraturo accordo di pace - VELOSPORT1960 : Il Presidente nel messaggio per l'Unità d'Italia: 'La Carta garantisce risorse per sfide complesse' - notizienet : Ucraina: Mattarella, contro conflitto serve risposta unitaria - Si raggiunga un duraturo accordo di pace -