Matilda De Angelis dà buca a Fedez | è “giallo” sul forfait a Muschio Selvaggio | “Ci eravamo preparati un sacco di domande | adesso parleremo da soli”

(Di venerdì 17 marzo 2023)Dedà. Il “” che tiene banco in queste ore sui social riguarda ildell’ultimo minuto dell’attrice protagonista della serie Netflix più discussa delle ultime settimane, La legge di Lidia Poët. La Deera infatti attesa negli studi milanesi della società del rapper per registrare la nuova puntata del podcastma, a sorpresa, non si è presentata. Cos’è successo? IL “” SULDIDE– Dopo il lungo stop post Sanremo, a causa dei problemi di salute che lui stesso ha raccontato qualche giorno fa su Instagram,è tornato al lavoro e ha ripreso in mano anche il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Matilda De Angelis dà buca a Fedez, è “giallo” sul forfait a Muschio Selvaggio: “Ci eravamo preparati un sacco di d… - BHXG90bis : RT @Agenzia_Ansa: Un vero e proprio inno alla libertà: è Lidia Poet la prima avvocata d'Italia interpretata da Matilda De Angelis. Tutto s… - angelica9_6 : Amando molto Lidia Poet l’accoppiata Matilda De Angelis + Pasquà de l’amica geniale (per me sarà sempre lui ??) azzeccatissima - zzvdison : innamorata di matilda de angelis - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Un vero e proprio inno alla libertà: è Lidia Poet la prima avvocata d'Italia interpretata da Ma… -

Deha esordito al cinema con il film di Matteo Rovere, Veloce Come Il Vento . E veloce come il vento ha dato buca all'ultimo momento a Fedez , che l'aspettava come ospite dell'ultima ...In teoria, la prossima puntata del podcast avrebbe dovuto vedere la partecipazione della celebre attriceDe, di cui si è tornati a parlare proprio in questi giorni essendo lei la ...Gesti delicati Sfatiamo un luogo comune: i brufoli non riguardano solo i teenager ma possono venire a tutte le età. Per questo si parla spesso di . Ma anche in assenza di sfoghi così rilevanti, ...

Matilda De Angelis dà buca a Fedez, è “giallo” sul forfait a Muschio Selvaggio: “Ci… Il Fatto Quotidiano

Il noto programma Muschio Selvaggio, condotto dal rapper Fedez e lo youtuber Luis Sal, prevede la partecipazione di vari personaggi che si rendono disponibili per un’intervista. Nelle ultime settimane ...Spoiler per Elettra Lamborghini La cantante ha postato alcune storie sul suo profilo Instagram in cui si è sfogata duramente contro qualcuno che ...