Materie prime: così l'Unione Europea vuole staccarsi dalla Cina. Ecco la proposta per essere meno dipendenti (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Critical Raw Materials Act è la proposta per assicurare maggiore capacità domestica, in Europa, per l'approvvigionamento di Materie prime come litio, cobalto e terre rare.... Leggi su dday (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Critical Raw Materials Act è laper assicurare maggiore capacità domestica, in Europa, per l'approvvigionamento dicome litio, cobalto e terre rare....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : Oggi hanno presentato il #criticalrawmaterialsact, perché dopo aver lanciato il #greendeal si sono accorti che non… - fdragoni : La #Cina controlla 2/3 del mercato mondiale delle batterie, grazie alla superiorità sulle materie prime. Come pensa… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #17marzo: #Irpef, Ires, sanzioni: così il nuovo #fisco. La #Bce… - belzeb00m : RT @Retake_Roma: 'Il nostro sistema di raccolta rifiuti è un fallimento. Il disastro ambientale è sotto gli occhi di tutti. Il sistema è… - Digital_Day : Il Critical Raw Materials Act è la proposta per assicurare maggiore capacità domestica, in Europa, per l'approvvigi… -