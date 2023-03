Masters 1000 Indian Wells 2023 | Jannik Sinner in semifinale | Taylor Fritz sconfitto in tre set

(Di venerdì 17 marzo 2023)è inneldi, dopo aver battuto il campione in carica e numero 5 del mondo. L’azzurro ha battuto lo statunitense con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 dopo due ore e 16 minuti di gioco. Un primo set di grandissimo livello, un secondo e un inizio di terzo più di sofferenza e poi un finale da applausi per unamai raggiunta prima d’ora aadesso attende uno tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (VIDEO) PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI La cronaca – La partita inizia nel migliore dei modi per, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : GLI OCCHI DELLA TIGRE! ?? Jannik #Sinner raggiunge ad Indian Wells la seconda semifinale in un Masters 1000 della… - GioBlou58 : RT @FiorinoLuca: GLI OCCHI DELLA TIGRE! ?? Jannik #Sinner raggiunge ad Indian Wells la seconda semifinale in un Masters 1000 della carrier… - francetubo : Impresa di #Sinner a #IndianWells ???? Diversi occasioni sprecate nel terzo set, ma Fritz è comunque detronizzato. S… - MargheDW8 : RT @GeorgeSpalluto: 2^ SEMIFINALE in un MASTERS 1000 per Jannik Sinner, giocando un terzo set clamoroso. Vincendo con il fisico, con la tes… - Annalis34343675 : RT @quindicizero: JANNIK IN SEMIFINALEEEEEEE!!!! ?????? L'azzurro elimina il campione in carica Taylor Fritz e conquista la seconda semifinal… -

L'azzurro a caccia della seconda semifinale in carriera un: di fronte il n. 4 del seeding, campione in carica a Indian Wells e già affrontato da Sinner nel 2021 sul cemento californiano. L'incontro è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming ...

