Masterchef 12 | Edoardo Franco fa una dedica ad un' ex concorrente | è proprio lei!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 17 marzo 2023)è il dodicesimoitaliano. Ecco lainaspettata ad una: non è Huesi presenta i provini del programma culinario che ogni giovedì andava in onda su Sky. Un cuoco che non posso di certo inosservato in quanto cattura subito l’attenzione di Bruno Barbieri non solo per la sua chioma decisamente particolare, ma anche per la sua salopette viola leopardata che, promette di regalare allo chef in caso di vittoria. Durante il corso della sfida lo chef avanza un’altra proposta al: in caso di vittoria oltre la salopette, avrebbe voluto tagliarli i capelli che ammette di detestare. Un appuntamento che si è poi verificato il 4 marzo dopo la messa in onda della finalissima, dove ...