Massara: «Inter-Juventus difficile da leggere. Barella pericoloso» (Di venerdì 17 marzo 2023) Dario Massara, ospite a Sky Sport24, ha parlato del derby d’Italia in programma domenica tra Inter e Juventus individuando la possibile favorita. Il giornalista ha poi indicato in Barella un possibile uomo match. LETTURA difficile ? Dario Massara ha parlato del derby d’Italia che andrà in scena domenica sera a San Siro. Il giornalista ha individuato la sua papabile vincitrice e ha poi indicato Barella come possibile uomo chiave della partita: «Inter-Juventus? Fatico a leggerla questa partita, l’Inter ha speso di più credo in Europa. La Juventus ha gestito a Friburgo. Premio la squadra di casa, a cui do un piccolo vantaggio e può essere la partita giusta anche per Nicolò Barella, che ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Dario, ospite a Sky Sport24, ha parlato del derby d’Italia in programma domenica traindividuando la possibile favorita. Il giornalista ha poi indicato inun possibile uomo match. LETTURA? Darioha parlato del derby d’Italia che andrà in scena domenica sera a San Siro. Il giornalista ha individuato la sua papabile vincitrice e ha poi indicatocome possibile uomo chiave della partita: «? Fatico a leggerla questa partita, l’ha speso di più credo in Europa. Laha gestito a Friburgo. Premio la squadra di casa, a cui do un piccolo vantaggio e può essere la partita giusta anche per Nicolò, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Massara: «Inter-Juventus difficile da leggere. Barella pericoloso» - - Nicola89144151 : Champions League (domani): 21:00 Porto - Inter (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e 4K; Caressa e Bergomi; DG: Compagno… - simojo98 : Gosens, il ritorno di Lukaku, Bellanova. Tutte operazioni scandalose fatte dalla dirigenza dell'Inter. Immaginare s… - Captivus_acm : RT @_ElPrincipe22: Al Milan un mese fa sono stati messi in discussione Maldini e Massara All’Inter non criticano i dirigenti perché hanno… - NackaSkoglund89 : RT @_ElPrincipe22: Al Milan un mese fa sono stati messi in discussione Maldini e Massara All’Inter non criticano i dirigenti perché hanno… -