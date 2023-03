Mase seleziona piani di decarbonizzazione con idrogeno in settori ‘hard to abate’ (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica seleziona i progetti che, nei settori industriali in cui è più difficile abbattere le emissioni, prevedano la sostituzione di combustibili fossili con idrogeno a basso contenuto di carbonio. È disponibile sul sito del Mase, nell’ambito dell’investimento del Pnrr ‘Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate’ (Misura M2C2 – Investimento 3.2) l’avviso pubblico per la presentazione delle iniziative progettuali. “E’ un altro passo – afferma il ministro Gilberto Pichetto – verso la promozione del mercato nazionale dell’idrogeno. Ci concentriamo nei settori in cui è più complesso intervenire, sviluppando in questo modo non solo tecnologie pulite, ma anche una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energeticai progetti che, neiindustriali in cui è più difficile abbattere le emissioni, prevedano la sostituzione di combustibili fossili cona basso contenuto di carbonio. È disponibile sul sito del, nell’ambito dell’investimento del Pnrr ‘Utilizzo dell’inhard-to-(Misura M2C2 – Investimento 3.2) l’avviso pubblico per la presentazione delle iniziative progettuali. “E’ un altro passo – afferma il ministro Gilberto Pichetto – verso la promozione del mercato nazionale dell’. Ci concentriamo neiin cui è più complesso intervenire, sviluppando in questo modo non solo tecnologie pulite, ma anche una ...

