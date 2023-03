Martina Franca | oggi San Martino del Sacco Ricorrenza

(Di venerdì 17 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Venerdì 17 Marzo, alle 18.30, presso il Salotto Cinese del Palazzo Ducale di, l’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Assessorato alle Attività Culturali, ha organizzato un incontro dedicato a “Sandel” e “Festa del Patrocinio”, in occasione della terza festa civile e religiosa della città. Ai saluti dell’Assessore Carlo Dilonardo, seguirà una breve relazione della dottoressa Cristina Comasia Ancona, con alcune letture realizzate dalla Compagnia Teatrale “Le Quinte”. Alla conclusione dell’evento il Complesso Bandistico “Città di” eseguirà un concerto itinerante nelle vie del centro. “Riteniamo doveroso – sottolinea l’Assessore Carlo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgoraBlog2 : ATTUALITA’ Iniziata nel centro storico l’installazione delle prime lanterne storiche restaurate #martinafranca… - TgrRaiPuglia : Un settore che negli anni ‘80 vantava 10.000 occupati, tra #Taranto e #Martina Franca. Alcuni imprenditori propongo… - Agenparl : CS Stagione teatrale Città di Martina Franca - Manola - - PiccoleTras : Guarda il mio biglietto da visita virtuale Class: #ciboperlanima - PiccoleTras : Guarda il mio biglietto da visita virtuale Class: #ciboperlanima -

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Venerdì 17 Marzo, alle 18.30, presso il Salotto Cinese del Palazzo Ducale di, l'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Assessorato alle Attività Culturali, ha ...Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, spiega: 'Vorrei ricordare ... Info e prenotazioni349 3108816 oppure alassio@nonunomeno.it TAGS alassio aperitivi ...Beppe Convertini: chi è Giuseppe Convertini, detto Beppe, è nato a, in Puglia, il 20 luglio del 1971. Ha avuto un'adolescenza difficile in quanto suo padre è morto per un tumore ai ...

Morto in Cina un giovane professionista di Martina Franca Noi Notizie

Chi è Beppe Convertini, ospite ad Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone su Rai 1 Beppe Convertini è nato a Martina Franca il 20 luglio 1971 ed è un attore, conduttore televisivo e ...A Martina Franca sono circa 2500 gli addetti impiegati nel settore che registra una ripresa, grazie all'emergenza Covid che ha frenato i trasferimenti all'estero. Ma servono professionisti e giovani t ...