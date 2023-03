Marino Bartoletti ricoverato | le sue condizioni e il post dall’ospedale

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il popolare giornalista televisivo, esperto di calcio, ciclismo e musica, presente ad ogni edizione di Sanremo, è statod’urgenza al Policlinico Sant’Orsola di Bologna per sottoporsi ad alcune cure specialistiche, ed è tutt’ora in convalescenza. Fortunatamente, è lo stesso giornalista a rassicurare i fan, pubblicando unsu Instagram, dove ringrazia la struttura e tutto lo staff medico che si sta occupando della sua malattia, anche se non specifica di cosa si tratti. In molti hanno associato immediatamente il malessere dial tumore con cui il giornalista ha dichiarato di combattere nel 2021, annunciando, fortunatamente, nel 2022 di essere riuscito a guarire completamente dalla malattia. Visualizza questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... damy85twit : ?????? Marino Bartoletti ricoverato e il post dall'ospedale: «Fermo al pit stop, grazie a questi angeli» - infoitcultura : Marino Bartoletti ricoverato e il post di ringraziamento all'ospedale: «Fermo al pit stop»- - infoitcultura : Marino Bartoletti ricoverato: 'Mi hanno rimandato in pista' - serenel14278447 : 'IL GIORNALISTA Marino Bartoletti ricoverato e il post dall'ospedale: «Fermo al pit stop, grazie a questi angeli» d… - TerrinoniL : Marino Bartoletti ricoverato e il post dall'ospedale: «Fermo al pit stop, grazie a questi angeli» -

Ha scelto una foto e una metafora motoristica per raccontare il suo ultimo dramma, fortunatamente a lieto fine.è ricoverato in ospedale, al Policlinico Sant'Orsola di Bologna , ed è proprio da lì che ha aggiornato sulle sue condizioni con un messaggio sui social che in breve è diventato ...Attimi di ansia per le condizioni di salute di. Il popolare giornalista televisivo, espertissimo di calcio ma anche di musica, tuttologo del Festival di Sanremo, in queste ore è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Sant'...Ricovero ospedaliero per il giornalista TV: il noto personaggio 74enne è stato sottoposto a cure mediche specialistiche al Policlinico Sant'Orsola di Bologna ed è ancora in convalescenza. È stato lui stesso a rivelare i suoi ...

Marino Bartoletti ricoverato e il post di ringraziamento all'ospedale: «Fermo al pit stop» Corriere della Sera

Attimi di ansia per le condizioni di salute di Marino Bartoletti. Il popolare giornalista televisivo, espertissimo di calcio ma anche di musica, tuttologo del Festival di Sanremo, in queste ore è ...Forlì, 17 marzo 2023 – Marino Bartoletti e la sua lotta contro la malattia. Il giornalista forlivese continua a combattere e non manca di ringraziare coloro che chiama i suoi ‘angeli’: ovvero i medici ...