Maria De Filippi compie un vero e proprio “miracolo”: di che cosa si tratta (Di venerdì 17 marzo 2023) News Tv. Si parla sempre di lei, tranne che in estate, ma in questi giorni se ne parla ancora di più. Maria De Filippi è un trend topic, perchè, oltre alle sue trasmissioni, che vanno sempre in onda e ottengono ascolti su ascolti, la famosa conduttrice sta attraversando un periodo difficile, segnato dalla morte del marito Maurizio Costanzo. Tutti cercano di empatizzare con lei, che nel frattempo si prepara a dare il via ad una nuova edizione del serale di “Amici“. Un vero e proprio “miracolo”. (Continua…) Leggi anche: “Amici” 22, cosa succede dopo la morte di Costanzo: Maria De Filippi ha deciso “Amici” è un vero e proprio “miracolo” di Maria De Filippi Domani ... Leggi su tvzap (Di venerdì 17 marzo 2023) News Tv. Si parla sempre di lei, tranne che in estate, ma in questi giorni se ne parla ancora di più.Deè un trend topic, perchè, oltre alle sue trasmissioni, che vanno sempre in onda e ottengono ascolti su ascolti, la famosa conduttrice sta attraversando un periodo difficile, segnato dalla morte del marito Maurizio Costanzo. Tutti cercano di empatizzare con lei, che nel frattempo si prepara a dare il via ad una nuova edizione del serale di “Amici“. Un”. (Continua…) Leggi anche: “Amici” 22,succede dopo la morte di Costanzo:Deha deciso “Amici” è un” diDeDomani ...

