Mare Fuori | Maria Esposito sbotta sui social dopo i commenti sulla sua vita privata | “Messaggi stupidi | persone che si fanno film mentali”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 marzo 2023) La terza stagione di, che sta andando in onda in queste settimane su Rai Due sta riscuotendo un grande successo e tra le tante storie che la serie racconta, i fan si sono affezionati in particolar modo alla storia d’amore che sta nascendo tra Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) e Rosa Ricci (). Il feeling tra i due in scena, però, non sta trovando una corrispondenza anche nellareale e secondo molti fan il motivo sarebbe da imputare alla gelosia di Antonio Orefice, con cuiè fidanzata da diverso tempo. Proprio l’insistenza di alcuni fan nel sottolineare il fatto chenon stia promuovendo suila ship con Massimiliano, ha spinto l’attrice a replicare, tramite un lungo sfogo pubblicato sul suo profilo ...