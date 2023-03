Mare Fuori, il lungo sfogo di Maria Esposito: 'Spero con questo messaggio di chiudere questa parentesi inutile' (Di venerdì 17 marzo 2023) " Leggo messaggi e commenti abbastanza stupidi dove ci sono persone che si fanno film mentali. Non c'entra niente la mia vita privata con il mio essere un'attrice professionista ", ha scritto Maria ... Leggi su ciakgeneration (Di venerdì 17 marzo 2023) " Leggo messaggi e commenti abbastanza stupidi dove ci sono persone che si fanno film mentali. Non c'entra niente la mia vita privata con il mio essere un'attrice professionista ", ha scritto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JointsDeSanti : @leodama04 Non ci credo, il trailer di mare fuori 4 - NOprisonersEVER : Motivo per cui schifo mare fuori senza averlo visto, e la 'premiata ditta documentari Angela & figlio',che sulle gl… - 28HABITX : io potevo dormire fino a 12 ma sono sveglia per andare con lalla da ciro di mare fuori io non ho più parole per me stessa - GiuliaCapodilu1 : RT @dreamingtom_: il cast di mare fuori durante le riprese della prima stagione nel lontano 2019???? QUANTO ERANO PICCOLI ?????????? https://t… - TonyTheMajor : @LafaelReao Ad oggi mi tengo Mare Fuori magari la macchina del Mare Fuori imbroglia le Urne e ci esce la più scarsa tipo il Milan -