Mare e sport alla portata di tutti | a Ostia lezioni di barca a vela per ragazzi fragili

(Di venerdì 17 marzo 2023)- Continua l’impegno della Fondazione Roma Litorale per la promozione dellorivolto a persone contà. Con la FIV è stata siglata una prima partnership per l’avviamento. Qualche giorno fa le prime prove teoriche e pratiche che hanno coinvolto 8seguiti dFondazione Roma Litorale, ente che sul litorale romano si occupa di oltre 450 bambini con disabilità intellettiva età. “Si tratta – spiega il direttore generale della Fondazione, Stefano Galloni – di un ulteriore strumento che mettiamo in campo da un lato per incoraggiare e sensibilizzare giovani con disabilità intellettiva,tà e problemi relazionali a praticare, dall’altro per coinvolgere parti della società ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vditrapani : Uno striscione per dire 'basta morti in mare'. Ma vengono sanzionati, perché 'non autorizzati'. Può il diritto spor… - milanomagazine : Quezel: «I parenti dei migranti deceduti in mare in territorio italiano potrebbero essere risarciti dallo Stato».… - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (22:30) L'uomo e il Mare (Sport) #StaseraInTV 16/03/2023 #SecondaSerata @RaiSportweb - SLN_Magazine : CVC Centro Velico Caprera diventa Fondazione e rafforza il suo impegno sociale e culturale legato al mare, al benes… - DanieleDann1 : @salvato84485167 @Corriere E secondo te, una persona che non ha mai visto il mare e molto probabilmente non sa nuot… -

Galilei altezza tunnel Via Dante Via Al113 Informazioni sull'autore del post Redazione See ... a più riprese, abbiamo chiesto alla sua persona un […] In Primo PianoE' morto ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via delsold out. Le probabili formazioni[ 17/03/2023 ] Gallipoli, a fuoco l'auto di un dipendente della ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via delsold out. Le probabili formazioni[ 17/03/2023 ] Gallipoli, a fuoco l'auto di un dipendente della ...

Nautica: a Carrara presentato il progetto 'Italia dal mare' - Nautica e ... Agenzia ANSA

Agonismo e avventura per i quattro team che in queste ore navigano nei famigerati "Quaranta Ruggenti" affrontando venti d'intensità spaventosa e onde gigantesche alte come un palazzo di 6 piani. (ANSA ...