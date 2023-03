Marco Masini | al via la seconda parte del tour

(Di venerdì 17 marzo 2023) Da oggi, venerdì 17 marzo, avrà il via ladel“T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme” di, che si concluderà con due appuntamenti speciali, il 1° luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e il 19 luglio al MusArt Festival in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze. Due serate imperdibili e ricche di sorprese, con l’anteprima live di due brani inediti (uno a Roma e uno a Firenze), che saranno contenuti nel nuovo progetto discografico attualmente in lavorazione. Due concerti speciali, che si pongono come perfetta conclusione di “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, ilnato dall’esigenza didi ringraziare il proprio pubblico per questi anni e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ka_speraci : Regia stamattina in giardino metti la canzone vaffanculo di Marco Masini e specifica che è la dedica oriele fandom… - radiocalabriafm : MARCO MASINI - FINO A TUTTA LA VITA CHE C'È - radiocalabriafm : MARCO MASINI - T'INNAMORERAI - GammaStereoRoma : Marco Masini - Un Po' - disilluso_ : Andiamo a fondo, ci sta Marco Masini -

Domani prende il via da Mantova la seconda parte del tour "T'innamorerai di noi " Oltre 30 anni insieme" diche avrà la sua coda, il 1° luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e poi il 19 luglio al MusArt Festival in Piazza della Santissima Annunziata a ...Il tour ricomincerà domani dal Grana Padano Theatre di Mantova. Da domani, venerdì 17 marzo, avrà il via la seconda parte del tour 'T'innamorerai di noi - Oltre 30 anni insieme' di, che si concluderà con due appuntamenti speciali, il 1° luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e il 19 luglio al MusArt Festival in Piazza della ...Il webinar sarà erogato dalla specialista Barbara, Direttore S. S. D. Centro Disturbi ... organizzato in collaborazione con Asl 3 " sottolinea l'assessore regionale alla FormazioneScajola ...

Marco Masini, via alla seconda parte del tour Corriere dello Sport

16 mar 2023 - Il musicista fiorentino si esibisce in pubblico per il “T’innamorerai di noi, oltre 30 anni insieme” ...In quella piazza Menconi che ha visto sfilare numerosi cantanti tra cui Alexia, i Negramaro e Marco Masini. Una richiesta che faranno direttamente alla sindaca in occasione dell’incontro ‘Fuori dal ...