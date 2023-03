Marcello Cirillo “Sono vivo per miracolo”: cosa è successo a l’ex volto de I Fatti vostri (Di venerdì 17 marzo 2023) È vivo per miracolo Marcello Cirillo. Il cantante e conduttore, noto per le partecipazioni a Mezzogiorno in famiglia e I Fatti vostri. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter, senza nascondere lo shock e la grandissima paura che ha avuto nel poter morire. I Fatti vostri: Michele Cirillo travolto da un camion Chi ha seguito I Fatti L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 17 marzo 2023) Èper. Il cantante e conduttore, noto per le partecipazioni a Mezzogiorno in famiglia e I. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter, senza nascondere lo shock e la grandissima paura che ha avuto nel poter morire. I: Micheletrada un camion Chi ha seguito IL'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Marcello Cirillo, incidente sulla Cassia bis a Roma: «Un camion mi ha investito e l'auto si è ribaltata. Sono vivo… - infoitcultura : 'Vivo per miracolo', Incidente per Marcello Cirillo: “investito da un camion' - ettore_ongaro : RT @Corriere: Il musicista e conduttore Rai Marcello Cirillo travolto da un camion: «Incastrato nella Smart» - MediasetTgcom24 : Paura per Marcello Cirillo coinvolto in un incidente: 'Sono vivo per miracolo' #marcellocirillo #16marzo - infoitcultura : Marcello Cirillo vivo per miracolo dopo un rocambolesco incidente, il cauloniese: «Solo tanto spavento» -