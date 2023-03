Marcello Cirillo dopo l'incidente: "Sto benissimo" - Video (Di venerdì 17 marzo 2023) "Volevo ringraziare tutti voi che mi siete stati così vicini in questi due giorni. A volte si dice che i social sono freddi e inumani: io ho sentito una grande ondata di umanità e di affetto. Mi avete fatto compagnia e mi avete fatto sentire amato, ne avevo tanto bisogno. Sto benissimo. Grazie, vi voglio bene". A postare il Video sui social è il volto noto di tanti programmi Rai Marcello Cirillo, che parla per la prima volta dopo il grave incidente d'auto che lo ha visto coinvolto nei giorni scorsi a Roma. Era stato lo stesso Cirillo a dare la notizia via social, spiegando che la sua Smart era stata distrutta e ribaltata nello scontro con un camion sulla Cassia Bis, alla periferia di Roma. Il musicista e conduttore lo aveva condiviso nella speranza di rintracciare chi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) "Volevo ringraziare tutti voi che mi siete stati così vicini in questi due giorni. A volte si dice che i social sono freddi e inumani: io ho sentito una grande ondata di umanità e di affetto. Mi avete fatto compagnia e mi avete fatto sentire amato, ne avevo tanto bisogno. Sto. Grazie, vi voglio bene". A postare ilsui social è il volto noto di tanti programmi Rai, che parla per la prima voltail graved'auto che lo ha visto coinvolto nei giorni scorsi a Roma. Era stato lo stessoa dare la notizia via social, spiegando che la sua Smart era stata distrutta e ribaltata nello scontro con un camion sulla Cassia Bis, alla periferia di Roma. Il musicista e conduttore lo aveva condiviso nella speranza di rintracciare chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Marcello Cirillo dopo l'incidente: 'Sto benissimo' - Video - - RitaC70 : Marcello Cirillo, grave incidente in auto a Roma - La vita in diretta 16... - speranza_viva : RT @viviromatv: Stasera vado a teatro, e il biglietto lo pago con una caciotta o una bella bottiglia di vino Si perché all’accademia Musica… - marcelloCirillo : RT @viviromatv: Stasera vado a teatro, e il biglietto lo pago con una caciotta o una bella bottiglia di vino Si perché all’accademia Musica… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Paura per Marcello Cirillo coinvolto in un incidente: 'Sono vivo per miracolo' #marcellocirillo #16marzo https://t.co… -