Maratona Roma 2023 | programma | orari | tv | streaming | percorso | chi parteciperà

Domenica 19 marzo (dalle ore 08.00) andrà in scena la Maratona di Roma 2023, una delle 42 km più prestigiose del calendario italiano insieme a quella di Milano. Si preannuncia grande spettacolo lungo un percorso che toccherà tutte le bellezze della Città Eterna: partenza e arrivo ai Fori Imperiali. Transito per il Circo Massimo, si costeggeranno le Terme di Caracalla, poi una lunga fase in via Cristoforo Colombo prima di passare accanto alla Basilica di San Paolo nei pressi del decimo chilometro. Gli atleti si dirigeranno verso la Piramide Cestia e poi costeggeranno il Tevere tra il 13mo e il 18mo chilometro dove si arriverà a San Pietro. Pian piano si ritornerà sul Lungotevere, da lontano si vedrà lo Stadio Olimpico, si passerà per Ponte Milvio e si affiancherà il Villaggio Olimpico prima di tornare indietro ed ...

