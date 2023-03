Mara Venier, sapete che lavoro fa la figlia? È famosa quanto lei (Di venerdì 17 marzo 2023) Mara Venier è senza dubbio una delle conduttrici più seguite della televisione italiana. In quanti conoscono sua figlia? Quello di Mara Venier è uno dei volti più amati della televisione: la sua personalità ironica e schietta allo stesso tempo ha conquistato il pubblico rendendola una delle conduttrici più seguite di sempre. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale agli anni ’70 e, qualche anno più tardi, ha raggiunto la consacrazione al timone di “Domenica In“. Forse non tutti sanno che la “Zia Mara” (come viene soprannominata dai fan) ha una figlia che negli anni è riuscita a guadagnarsi una grande popolarità, proprio come la madre. Mara Venier, che lavoro fa la figlia? Scopriamolo insieme ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 17 marzo 2023)è senza dubbio una delle conduttrici più seguite della televisione italiana. In quanti conoscono sua? Quello diè uno dei volti più amati della televisione: la sua personalità ironica e schietta allo stesso tempo ha conquistato il pubblico rendendola una delle conduttrici più seguite di sempre. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale agli anni ’70 e, qualche anno più tardi, ha raggiunto la consacrazione al timone di “Domenica In“. Forse non tutti sanno che la “Zia” (come viene soprannominata dai fan) ha unache negli anni è riuscita a guadagnarsi una grande popolarità, proprio come la madre., chefa la? Scopriamolo insieme ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xanderspace : @Fo89838734 @ReginaQ50601281 Chi è che ha aizzato Edoardo contro ogni attegiamento di Antonella? Mara Venier? - Laura_McFly95 : Serviva farci piangere? Siete speciali ???? ps: sono orgogliosamente veneta solo per voi (e Mara Venier ovviamente… - monissotic : RT @valeangelsback: Mara Venier ha contribuito a far si che milioni di italiani prendessero per oro colato le puttanate che raccontava il M… - natgab2010 : RT @Loredana_Dana75: Vogliamo Mara Venier al posto di @OriettaBerti !! Perché ha perso la ragione è tutta la sua dignità!! #GFvip - thetumblehome : Ho commentato un post Instagram di @pigriziamoratti con una cit di Venier Mara e o qualche schiantato me l'ha segna… -