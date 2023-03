Manuel Bortuzzo: “Ho provato ad andare in metro al Colosseo ma è impossibile, inaccessibili 4 fermate su 5. Mi sono sentito uno schifo” (Di venerdì 17 marzo 2023) “Ho provato a raggiungere il Colosseo in carrozzina ma è stato impossibile. Totale impossibilità di accesso in 4 fermate della metro su 5. Siamo partiti da “Libia”: scale mobili sbarrate per lavori, montacarichi insistenti, ascensori fuori servizio. Così ci siamo spostati 800 metri più avanti ad Annibaliano: anche qui ascensore non funzionante, lavori sulle scale mobili, impossibile raggiungere i binari”. A dirlo è Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto che ha perso l’uso delle gambe dopo essere stato ferito in una sparatoria per scambio di persona, che – al Corriere della Sera – racconta l’odissea che le persone disabili devono affrontare se vogliono prendere i mezzi pubblici. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip fa l’esempio della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) “Hoa raggiungere ilin carrozzina ma è stato. Totale impossibilità di accesso in 4dellasu 5. Siamo partiti da “Libia”: scale mobili sbarrate per lavori, montacarichi insistenti, ascensori fuori servizio. Così ci siamo spostati 800 metri più avanti ad Annibaliano: anche qui ascensore non funzionante, lavori sulle scale mobili,raggiungere i binari”. A dirlo è, il campione di nuoto che ha perso l’uso delle gambe dopo essere stato ferito in una sparatoria per scambio di persona, che – al Corriere della Sera – racconta l’odissea che le persone disabili devono affrontare se vogliono prendere i mezzi pubblici. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip fa l’esempio della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Manuel Bortuzzo: “Ho provato ad andare in metro al Colosseo ma è impossibile, inaccessibili 4 fermate su 5. Mi sono… - MauroLcc1955 : RT @Ale_Mussolini_: La testimonianza di Manuel Bortuzzo racconta di come #Roma, la Capitale d'#Italia, emargini i #disabili dalla vita soci… - AlessiaElenaSt1 : RT @debora_ergas: Ti dicono che la vita è bella, che devi avere coraggio. Ma poi c'è la quotidianità e allora... #disabilità Manuel Bortuz… - debora_ergas : Ti dicono che la vita è bella, che devi avere coraggio. Ma poi c'è la quotidianità e allora... #disabilità Manuel… - Ale_Mussolini_ : La testimonianza di Manuel Bortuzzo racconta di come #Roma, la Capitale d'#Italia, emargini i #disabili dalla vita… -