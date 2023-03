Manuel Bortuzzo denuncia: “Impossibile andare al Colosseo in carrozzina, inaccessibili 4 fermate su 5” (Di venerdì 17 marzo 2023) Il racconto-denuncia di Manuel Bortuzzo riguardo l'impossibilità di spostarsi con la metro per i disabili romani. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 17 marzo 2023) Il racconto-diriguardo l'impossibilità di spostarsi con la metro per i disabili romani. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romanoesaurito : RT @Antincivili: Manuel Bortuzzo: «Ho provato ad andare in metro al Colosseo, inaccessibili 4 fermate su 5» - MartinGConde : @Caramella0309 RARA 2023. Messaggio per Roberto Gualtieri & Eugenio Patanè - Manuel Bortuzzo: “Ho provato ad andare… - MartinGConde : @Fra9818 RARA 2023. Messaggio per Roberto Gualtieri & Eugenio Patanè - Manuel Bortuzzo: “Ho provato ad andare in me… - Novella_2000 : Manuel Bortuzzo denuncia: 'Impossibile andare al Colosseo in carrozzina, inaccessibili 4 fermate su 5' - MartinGConde : @azzurraskye RARA 2023. Messaggio per Roberto Gualtieri & Eugenio Patanè - Manuel Bortuzzo: “Ho provato ad andare i… -