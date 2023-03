Manuel Bortuzzo a disagio: il racconto della sua disavventura (Di venerdì 17 marzo 2023) Manuel Bortuzzo ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, dove ha raccontato la sua recente disavventura. L’ex nuotatore è diventato un volto noto della televisione, dopo aver raccontato la sua triste storia in vari salotti televisivi. Il campione di nuoto ha perso l’uso delle gambe dopo essere stato ferito in una sparatoria per scambio di persona e ora usa costantemente la sedia a rotelle. Da sempre Manuel si batte per i disabili, non sempre aiutati nelle difficoltà che devono affrontare quotidianamente. Durante l’intervista, l’ex concorrente del GF Vip ha ammesso di essersi sentito veramente a disagio per quanto successo durante la sua avventura. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Manuel Bortuzzo in ospedale, ... Leggi su tvzap (Di venerdì 17 marzo 2023)ha rilasciato una lunga intervista a Il CorriereSera, dove ha raccontato la sua recente. L’ex nuotatore è diventato un volto nototelevisione, dopo aver raccontato la sua triste storia in vari salotti televisivi. Il campione di nuoto ha perso l’uso delle gambe dopo essere stato ferito in una sparatoria per scambio di persona e ora usa costantemente la sedia a rotelle. Da sempresi batte per i disabili, non sempre aiutati nelle difficoltà che devono affrontare quotidianamente. Durante l’intervista, l’ex concorrente del GF Vip ha ammesso di essersi sentito veramente aper quanto successo durante la sua avventura. (Continua dopo le foto) Leggi anche:in ospedale, ...

