Manifestazione famiglie arcobaleno, l'attacco di Salvini: «I bambini non si comprano su Internet» (Di venerdì 17 marzo 2023) Continua a dividere la decisione di sospendere le registrazioni alla nascita per i figli delle coppie omosessuali, e, a distanza di 24 ore dalla Manifestazione che domani – 18 marzo – si terrà a Milano per chiedere pieni diritti per le figlie e i figli di tutte le famiglie, nel dibattito interviene anche Matteo Salvini. «Aprire l'anticamera a pratiche abominevoli come l'utero in affitto è fuori dal mondo, qualcosa da ricovero. Non aprirò mai a chi pensa che i bambini si comprino e si selezionino su Internet», ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture a Treviso. Per poi aggiungere: «Sono a fianco dei sindaci nella loro opera quotidiana, ma poi ci sono priorità come lavoro, infrastrutture e servizio sanitario efficiente».

