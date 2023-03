Mandato d’arresto Putin, Kiev ha registrato più di 16mila casi di deportazione forzata di bambini (Di venerdì 17 marzo 2023) Sarebbero oltre 16mila i bambini ucraini deportati in Russia dall’inizio dell’invasione. Il dato è stato reso noto dalla presidenza ucraina commentando il Mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e della commissaria russa per i diritti dei bambini, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Secondo i dati forniti da Kiev sarebbero oltre 16mila i bambini deportati dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina Secondo il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Zelensky, Andriy Yermak, sono “più di 16.000” i casi di deportazione forzata di bambini registrati nei procedimenti oggetto di indagine in Ucraina. “I ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Sarebbero oltreucraini deportati in Russia dall’inizio dell’invasione. Il dato è stato reso noto dalla presidenza ucraina commentando ilemesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del presidente russo Vladimire della commissaria russa per i diritti dei, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Secondo i dati forniti dasarebbero oltredeportati dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina Secondo il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Zelensky, Andriy Yermak, sono “più di 16.000” ididiregistrati nei procedimenti oggetto di indagine in Ucraina. “I ...

Dalla Corte Penale Internazionale mandato d'arresto per Putin ROMA - La Corte Penale Internazionale dell'Aja ha emesso un mandato d'arresto contro il presidente russo Vladimir Putin e la commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova - Belova. Putin e Lvova - Belova vengono accusati "del crimine di ... Ucraina, la Corte Penale internazionale emette un mandato di arresto contro Putin. Medvedev: "Carta igienica" Così il procuratore generale dell'Ucraina , Andrij Kostin, ha commentato su Twitter il mandato d'arresto emanato dalla Corte penale internazionale contro il presidente russo Vladimir Putin.