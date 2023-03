Mandato d’arresto per Putin, Russia: “Carta igienica” (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – “Insignificante”, “inaccettabile”, paragonabile a Carta igienica. Così la Russia replica al Mandato d’arresto che la Corte penale internazionale ha emesso nei confronti del presidente Vladimir Putin, accusato di crimini legati alla deportazione di civili – e in particolare bambini – dai territori dell’Ucraina occupati durante la guerra. “Oltraggiosa e inaccettabile”, dice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, definendo la decisione della Corte Penale internazionale. Per quanto riguarda la Russia, si tratta di una decisione “nulla”, ha sottolineato. Alla domanda se ora Putin avrà problemi a recarsi nei paesi che riconoscono la Cpi, Peskov ha riposto seccamente: “Non ho nulla da aggiungere a questo riguardo”. “La Corte Penale ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – “Insignificante”, “inaccettabile”, paragonabile a. Così lareplica alche la Corte penale internazionale ha emesso nei confronti del presidente Vladimir, accusato di crimini legati alla deportazione di civili – e in particolare bambini – dai territori dell’Ucraina occupati durante la guerra. “Oltraggiosa e inaccettabile”, dice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, definendo la decisione della Corte Penale internazionale. Per quanto riguarda la, si tratta di una decisione “nulla”, ha sottolineato. Alla domanda se oraavrà problemi a recarsi nei paesi che riconoscono la Cpi, Peskov ha riposto seccamente: “Non ho nulla da aggiungere a questo riguardo”. “La Corte Penale ...

