Mandato d’arresto per Putin, Russia: “Carta igienica” (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – “Insignificante”, “inaccettabile”, paragonabile a Carta igienica. Così la Russia replica al Mandato d’arresto che la Corte penale internazionale ha emesso nei confronti del presidente Vladimir Putin, accusato di crimini legati alla deportazione di civili – e in particolare bambini – dai territori dell’Ucraina occupati durante la guerra. “Oltraggiosa e inaccettabile”, dice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, definendo la decisione della Corte Penale internazionale. Per quanto riguarda la Russia, si tratta di una decisione “nulla”, ha sottolineato. Alla domanda se ora Putin avrà problemi a recarsi nei paesi che riconoscono la Cpi, Peskov ha riposto seccamente: “Non ho nulla da aggiungere a questo riguardo”. “La Corte Penale ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – “Insignificante”, “inaccettabile”, paragonabile a. Così lareplica alche la Corte penale internazionale ha emesso nei confronti del presidente Vladimir, accusato di crimini legati alla deportazione di civili – e in particolare bambini – dai territori dell’Ucraina occupati durante la guerra. “Oltraggiosa e inaccettabile”, dice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, definendo la decisione della Corte Penale internazionale. Per quanto riguarda la, si tratta di una decisione “nulla”, ha sottolineato. Alla domanda se oraavrà problemi a recarsi nei paesi che riconoscono la Cpi, Peskov ha riposto seccamente: “Non ho nulla da aggiungere a questo riguardo”. “La Corte Penale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - UKRinIT : La Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova per crimin… - HSkelsen : Provo un certo godimento per il mandato d'arresto emesso per Putin, e Lvova-Belova. Sapere che ora è formalmente in… - StefanoSplendo2 : Immagino che questa notte il Presidente Putin non dormire per la preoccupazione provocata dal mandato d’arresto. - blusewillis2 : RT @Yon_Yonson71: Ottima notizia il mandato d'arresto per #Putin emesso dal Tribunale dell'Aia. Vediamo però di fare qualcosa anche per i f… -

Stasera Italia, "conseguenze nulle per Putin". Rampini e il mandato d'arresto: retroscena sugli Usa La Corte penale internazionale dell'Aia ha spiccato un mandato d'arresto nei confronti di Vladimir Putin per i crimini commessi nei confronti dei bambini dell'Ucraina dopo lo scoppio della guerra. La decisione non smuove Federico Rampini, giornalista del ... Putin ricercato, ecco i 123 Paesi che possono arrestare il presidente russo (e quelli che non possono) Putin, in quali Paesi è valido il mandato d'arresto internazionale L'elenco degli Stati Parte è molto vasto, include le principali potenze europee (Italia, Francia, Germania, Spagna), ma anche ... Mandato di arresto per Putin, segnale politico che allontana i negoziati di pace Per Paola Gaeta, ordinario di diritto internazionale penale - al Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra - il mandato d'arresto dell'Aja ha soprattutto un significato politico "Il mandato d'arresto internazionale ricorda troppo da vicino quello contro il leader sudanese Omar Hasan Ahmad al - Bashr, ... La Corte penale internazionale dell'Aia ha spiccato unnei confronti di Vladimir Putin per i crimini commessi nei confronti dei bambini dell'Ucraina dopo lo scoppio della guerra. La decisione non smuove Federico Rampini, giornalista del ...Putin, in quali Paesi è valido ilinternazionale L'elenco degli Stati Parte è molto vasto, include le principali potenze europee (Italia, Francia, Germania, Spagna), ma anche ...Per Paola Gaeta, ordinario di diritto internazionale penale - al Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra - ildell'Aja ha soprattutto un significato politico "Ilinternazionale ricorda troppo da vicino quello contro il leader sudanese Omar Hasan Ahmad al - Bashr, ... Mandato d'arresto a Putin: di cosa è accusato, cosa rischia, cosa accade ora. Parola all'esperto L'HuffPost