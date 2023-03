Mandato d'arresto per Putin, Russia: "Carta igienica" (Di venerdì 17 marzo 2023) "Insignificante", "inaccettabile", paragonabile a Carta igienica. Così la Russia replica al Mandato d'arresto che la Corte penale internazionale ha emesso nei confronti del presidente Vladimir Putin, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "Insignificante", "inaccettabile", paragonabile a. Così lareplica ald'che la Corte penale internazionale ha emesso nei confronti del presidente Vladimir, ...

