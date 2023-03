Mandato d’arresto per Putin La Corte dell’Aja | “Crimini di guerra per il rapimento di bambini”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 marzo 2023) LaPenale internazionaleha emesso uncontro il presidente russo Vladimire la commissaria russa per i diritti deiMaria Alekseyevna Lvova-Belova (insieme nella foto in alto), in connessione con lain Ucraina. I due mandati di arresto sono legati all’accusa di deportazione illegale diucraini in Russia. Secondo il presidente della Cpi, Piotr Hofmanski, vi sono ragionevoli motivi di ritenere chee Lvova-Berova siano responsabili “del crimine didi deportazione illegale di popolazione e di trasferimento illegale di popolazione dalle aree occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa, a danno deiucraini”. “I giudici della ...