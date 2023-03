Mandato d’arresto per Putin: “Criminale internazionale, ha deportato bambini”. Mosca: “Roba da carta igienica” (Di venerdì 17 marzo 2023) Il comunicato emesso dai giudici dell'Aja è chiaro: "La Corte penale internazionale ha emesso un Mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin, ritenutoresponsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 17 marzo 2023) Il comunicato emesso dai giudici dell'Aja è chiaro: "La Corte penaleha emesso undi arresto contro il presidente russo Vladimir, ritenutoresponsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione () e di trasferimento illegale di popolazione () dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia" L'articolo proviene da Firenze Post.

