Mandato d’arresto dell’Aja per Putin: “Un criminale di guerra, deporta i bambini” (Di venerdì 17 marzo 2023) Aja – La Corte penale internazionale ha emesso un Mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin perché sarebbe “responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia”. Lo si legge nel comunicato della stessa Corte. Oltre a Putin, un altro Mandato di arresto è stato spiccato nei confronti di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino. I reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino almeno a partire dal 24 febbraio 2022. (fonte: Ansa) “Una decisione storica”. Così il procuratore generale dell’Ucraina, Andrij Kostin, ha commentato su ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023) Aja – La Corte penale internazionale ha emesso undi arresto contro il presidente russo Vladimirperché sarebbe “responsabile del crimine didizione illegale di popolazione () e di trasferimento illegale di popolazione () dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia”. Lo si legge nel comunicato della stessa Corte. Oltre a, un altrodi arresto è stato spiccato nei confronti di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti deipresso il Cremlino. I reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino almeno a partire dal 24 febbraio 2022. (fonte: Ansa) “Una decisione storica”. Così il procuratore generale dell’Ucraina, Andrij Kostin, ha commentato su ...

