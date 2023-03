Mandato d’arresto contro Putin, l’ironia di Medvedev: «È solo carta igienica». Kiev esulta: «Decisione storica» (Di venerdì 17 marzo 2023) «Le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro Paese, nemmeno dal punto di vista legale». Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del Mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin. Secondo la Corte dell’Aia, il presidente russo sarebbe responsabile della deportazione illegale di bambini dalle zone dell’Ucraina occupate dall’esercito del Cremlino. Dal suo canale Telegram, però, Zakharova precisa che la Russia non è parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. «La Russia non coopera con questo organismo e gli eventuali ordini d’arresto da parte della Cpi sono per noi privi di base legale», ha aggiunto la portavoce del ministro Sergej Lavrov. Più colorito il commento di Dmitry ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) «Le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro Paese, nemmeno dal punto di vista legale». Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia delinternazionaleVladimir. Secondo la Corte dell’Aia, il presidente russo sarebbe responsabile della deportazione illegale di bambini dalle zone dell’Ucraina occupate dall’esercito del Cremlino. Dal suo canale Telegram, però, Zakharova precisa che la Russia non è parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. «La Russia non coopera con questo organismo e gli eventuali ordinida parte della Cpi sono per noi privi di base legale», ha aggiunto la portavoce del ministro Sergej Lavrov. Più colorito il commento di Dmitry ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - Adnkronos : Ucraina, emesso il mandato d'arresto internazionale contro #Putin per crimini di guerra. L'accusa è deportazione f… - Linkiesta : ++ La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto per Vladimir #Putin ++ - Massimow3 : @FT I giovhi sporchi degli USA. Pur non avendo ratificata l'adesione al tribunale penale dell'Aia il presidente de… - catperson931 : RT @Ivan_Grieco: La Corte Penale Internazionale dell'Aia emette un mandato d'arresto nei confronti di Vladimir Putin: il presidente russo è… -

