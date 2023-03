Mandato arresto Putin, Zelensky: "Decisione storica" (Di venerdì 17 marzo 2023) Kiev, 17 mar. (Adnkronos) - "Una Decisione storica, da cui partirà la responsabilità storica". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato su telegram la Decisione della Corte penale internazionale di emettere un Mandato di arresto contro Vladimir Putin per la "deportazione illegale" in Russia di migliaia di bambini ucraini . "Il capo di uno Stato terrorista e un altro funzionario russo - ha detto in un riferimento alla commissaria per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, anche lei colpita da un Mandato di arresto - sono diventati ufficialmente sospettati di un crimine di guerra, per la deportazione di bambini ucraini, il trasferimento illegale di migliaia dei nostri bambini nel territorio di uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Kiev, 17 mar. (Adnkronos) - "Una, da cui partirà la responsabilità". Così il presidente ucraino Volodymyrha commentato su telegram ladella Corte penale internazionale di emettere undicontro Vladimirper la "deportazione illegale" in Russia di migliaia di bambini ucraini . "Il capo di uno Stato terrorista e un altro funzionario russo - ha detto in un riferimento alla commissaria per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, anche lei colpita da undi- sono diventati ufficialmente sospettati di un crimine di guerra, per la deportazione di bambini ucraini, il trasferimento illegale di migliaia dei nostri bambini nel territorio di uno ...

TgLa7: La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione…

MarcoFattorini: ++ La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. L'accusa…

Agenzia_Ansa: La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin. E' accusa…

riktroiani: 'Insignificante', 'inaccettabile', paragonabile a carta igienica. Così la #Russia replica al mandato d'arresto che…

EdoNarduzzi: @jacopo_iacoboni Esatto e revocare un mandato di arresto internazionale è meno semplice di quanto credano i russi d…