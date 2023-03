Manchester United, sarà asta per un gioiellino della Liga (Di venerdì 17 marzo 2023) Manchester United, Newcastle, Brighton e Brentford hanno messo nel mirino Gabri Veiga, 20enne centrocampista del Celta Vigo. Lo riporta 90mi... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023), Newcastle, Brighton e Brentford hanno messo nel mirino Gabri Veiga, 20enne centrocampista del Celta Vigo. Lo riporta 90mi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ???? Juventus e Roma ?????????????? Manchester United ???? Bayer Leverkusen ???? Siviglia ???? Sporting CP ???? Royale Union SG ???? F… - GiovaAlbanese : Eccoci qua: quarti #UEL ???? Royale Union ???? Bayer Leverkusen ???? Sporting Lisbona ???? Roma ???? Siviglia ???? Juventus ????… - forumJuventus : Sarà lo Sporting Lisbona l’avversario della Juve ai quarti di #UEL La vincente di #JuveSporting affronterà la vin… - hp_torma7 : @CuriosidadesEU UCL: Real Madrid UEL: Manchester United UECL: OGC Nice - m_dazzi : RT @JU29ROTEAM: THE END OF FOOTBALL AS WE KNOW IT? /3 TUTTI GLI AFFARI TRA QATAR E REGNO UNITO -