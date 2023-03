Mamma tiktoker contro le insegnanti per i troppi compiti al figlio: "Il mio sfogo è sbagliato, ma lo Stato intervenga" (Di venerdì 17 marzo 2023) commenta Dopo essere diventata virale sui social con un video in cui si sfogava contro i professori per i troppi compiti assegnati al figlio, la Mamma tiktoker Emma Guiducci interviene a 'Pomeriggio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 marzo 2023) commenta Dopo essere diventata virale sui social con un video in cui si sfogavai professori per iassegnati al, laEmma Guiducci interviene a 'Pomeriggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... direpuntoit : Una mamma si sfoga sui social per i troppi compiti che il figlio deve fare a casa. E ai maestri dice: 'Fate schifo'. - BeastNoahArk : Quella mamma TikToker avrà sbagliato i modi, ma torto non ha, sono stanca di veder difendere un sistema d'istruzion… - blusewillis2 : RT @PDUmorista: Ieri ho visto il primo vero confronto tra #GiorgiaMeloni e #EllySchlein. Un duello tosto e intenso finito sostanzialmente i… - PDUmorista : Ieri ho visto il primo vero confronto tra #GiorgiaMeloni e #EllySchlein. Un duello tosto e intenso finito sostanzia… - NikiBarba : RT @Corriere: Il bimbo piange per i troppi compiti, la mamma TikToker attacca i prof -