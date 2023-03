Mamma segreta, nuove procedure per partorire in anonimato (Di venerdì 17 marzo 2023) Mamma segreta, il progetto toscano per i parti in anonimato e il sostegno a madri e nascituri, compie 24 anni e si ripropone nel 2023 con alcune novità. La giunta regionale ha aggiornato infatti di recente le linee di indirizzo del percorso rivolto a tutte le donne che abbiano manifestato incertezza rispetto al riconoscimento del proprio bambino o la volontà di non procedere al riconoscimento. Ci sarà una semplificazione nell’accesso: l’obiettivo è migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi sanitari territoriali ed ospedalieri, sociali e socio-sanitari integrati, con modalità condivise ed omogenee. Adeguamento giuridico, cosa cambia: il diritto all’oblio Ma c’è anche l’adeguamento a nuovi indirizzi giurisprudenziali: se infatti nell’ordinamento giuridico italiano fino ad oggi il diritto all’oblio assicurato alla donna che ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 17 marzo 2023), il progetto toscano per i parti ine il sostegno a madri e nascituri, compie 24 anni e si ripropone nel 2023 con alcune novità. La giunta regionale ha aggiornato infatti di recente le linee di indirizzo del percorso rivolto a tutte le donne che abbiano manifestato incertezza rispetto al riconoscimento del proprio bambino o la volontà di non procedere al riconoscimento. Ci sarà una semplificazione nell’accesso: l’obiettivo è migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi sanitari territoriali ed ospedalieri, sociali e socio-sanitari integrati, con modalità condivise ed omogenee. Adeguamento giuridico, cosa cambia: il diritto all’oblio Ma c’è anche l’adeguamento a nuovi indirizzi giurisprudenziali: se infatti nell’ordinamento giuridico italiano fino ad oggi il diritto all’oblio assicurato alla donna che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Mamma segreta, nuove procedure per partorire in anonimato - rep_firenze : 'Mamma segreta', ora l'adottato potrà avere noitizie sulle sue origini [aggiornamento delle 17:36]… - toscananotizie : #Sociale #Salute Il progetto della #Toscana “Mamma segreta” si aggiorna: rafforzati i percorsi integrati per la pre… - loveforcaptnswn : @newthomas__ @llinettisetgo @monicagcllerr @lonelily_ @imfalljngforyou @MakeItAQuote NEXT MONDAY ON 9-1-1… “mamma h… - AliouneSidibe4 : RT @Topina2017: @koala_wednesday Mi manca il tugurio e la stanza segreta...mamma mia questo è tutto tranne che un GF è un prolungamento di… -