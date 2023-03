Mamma di Antonella Fiordelisi invia lettera aperta a Berlusconi | smonta tutti

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 17 marzo 2023) La polemica sunon sembra placarsi dopo la quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Ieri sera i genitori della schermitrice sono intervenuti sui social a più riprese per suggerire ai fan donnalisi di non votare più la concorrente e lasciarla uscire lunedì dal reality show. Ma non è stato sufficiente evidentemente. Oggi la madre ha pubblicato unaa Pier Silvioaffinché verifichi il programma. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Ladelladi: “Si infierisce” Ladella vippona ha deciso di non mandarle a dire e vedendo la reazione diche da ieri sera ha avuto un crollo psicologico, è intervenuta ...