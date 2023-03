Mamma contro le maestre per i troppi compiti al figlio si scusa in diretta tv e lancia la proposta di un bonus doposcuola (Di venerdì 17 marzo 2023) Emma Guiducci è intervenuta a "Pomeriggio Cinque" per discutere del suo recente video su Tik Tok che è diventato virale sui social. In questo video, la giovane madre si è lamentata della quantità di compiti assegnati a suo figlio da parte dei suoi insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) Emma Guiducci è intervenuta a "Pomeriggio Cinque" per discutere del suo recente video su Tik Tok che è diventato virale sui social. In questo video, la giovane madre si è lamentata della quantità diassegnati a suoda parte dei suoi insegnanti. L'articolo .

