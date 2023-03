Malori improvvisi in piscina, dramma per 25 persone: arrivano le ambulanze (Di venerdì 17 marzo 2023) SOCIAL. Attimi di terrore a Bosco Chiesanuova, comune della Provincia di Verona, dove ci sono stati dei Malori improvvisi a catena nella piscina comunale. Questo tragico episodio ha fatto si che sul posto si presentassero svariate ambulanze e mezzi dei pompieri ma anche polizia e carabinieri. Ecco cosa è successo. Leggi anche: Milano, quanto guadagna una borseggiatrice? La cifra è assurda Leggi anche: Il famoso atleta scopre l’amputazione: la reazione choc Verona, malore a catena in piscina Succede oggi, venerdì 17 marzo 2023 a Bosco Chiesanuova, comune della Provincia di Verona. Ecco infatti che nella piscina comunale si sono susseguiti svariati Malori. Nella mattinata gli eventi fanno scattare l’emergenza poco dopo le 10. Sul posto si sono presentate ... Leggi su tvzap (Di venerdì 17 marzo 2023) SOCIAL. Attimi di terrore a Bosco Chiesanuova, comune della Provincia di Verona, dove ci sono stati deia catena nellacomunale. Questo tragico episodio ha fatto si che sul posto si presentassero svariatee mezzi dei pompieri ma anche polizia e carabinieri. Ecco cosa è successo. Leggi anche: Milano, quanto guadagna una borseggiatrice? La cifra è assurda Leggi anche: Il famoso atleta scopre l’amputazione: la reazione choc Verona, malore a catena inSuccede oggi, venerdì 17 marzo 2023 a Bosco Chiesanuova, comune della Provincia di Verona. Ecco infatti che nellacomunale si sono susseguiti svariati. Nella mattinata gli eventi fanno scattare l’emergenza poco dopo le 10. Sul posto si sono presentate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo i primi allarmi son confluite sul posto diverse ambulanze del Suem 118 oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine. htt… - lgpapaleo : Poi chiariamo una volta per tutte, qua non si è mai trattato di essere semplicisticamente novax ma di essere contra… - andfranchini : Malori improvvisi in piscina, nube di cloro causa 25 intossicati: paura e intervento del nucleo NBCR - AnnaP1953 : RT @Adriano72197026: L’epidemia di malori improvvisi continua senza sosta -