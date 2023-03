Mafia | l’ex pentito Armando Palmeri trovato morto Da testimone aveva sostenuto che ci fossero i servizi dietro alle stragi del ’92 e ’93

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 marzo 2023) Lo hannoall’interno di una villetta, non lontano da Alcamo, il suo comune d’origine. S’indaga sulla morte di, ex braccio destro del boss Vincenzo Milazzo, poi diventato collaboratore di giustizia. L’uomo era senza vita all’interno di una villetta di contrada Bosco alla Falconeria, in una strada tra Alcamo e Partinico, in provincia di Palermo. A trovarlo gli uomini del 118,rtati da una telefonata. In casa non ci sono segni d’effrazione né tracce di violenza sul corpo. In corso l’esame del medico legale, con l’intervento dei carabinieri del Ris. Le indagini sono condotte dai militari del nucleo investigativo di Palermo, coordinati dalla procura del capoluogo siciliano. Storico braccio destro del boss Milazzo, 62 anni,era poi diventato un ...