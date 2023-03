Macron sfida la Francia Parlamento scavalcato | in pensione a 64 anni E scoppia la rivolta

(Di venerdì 17 marzo 2023) In migliaia nelle piazze: scontri a Parigi tra manifestanti e polizia. La protesta delle opposizioni in Aula che cantano la Marsigliese. E ora il presidente si gioca tutto sul voto di fiducia. Rischio ...

Le tappe La decisione è stata presa dal presidente e dal governo in considerazione di un'assenza di maggioranza o di un rischio troppo alto di perdere, per una manciata di voti, la.

Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha deciso di tirare dritto sulla Riforma delle Pensioni che diventa legge. Centinaia di manifestanti hanno protestato attorno all'Assemblea Nazionale e ...