Macron nella bufera | via libera alla riforma delle pensioni senza il Parlamento

Alta tensione, in Francia, dopo il via libera del Governo alla riforma delle pensioni: Macron ha ieri scavalcato il Parlamento grazie a un articolo della Costituzione che permette di far passare la legge con un voto di fiducia al Governo. Lunedì attesa la mozione di censura al presidente da parte delle opposizioni. Scontri nelle strade parigine, con la polizia che ha disperso i manifestanti con cariche e idranti: 200 le persone fermate. Oggi blocchi in tangenziale nella capitale francese a opera dei sindacati.

