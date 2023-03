Macellaio ucciso durante una rapina | uno dei banditi è evaso

(Di venerdì 17 marzo 2023) Un detenuto in fuga è stato raggiunto e arrestato al Parco Gallo, a Brescia: è successo nella tarda mattinata di giovedì 16 marzo. Il fuggitivo è il 32enne Anton Vlashi, di origini albanesi: attualmente si trovava in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Garuda17Qi : @ccombercat Quel momento è già arrivato… adesso inizia il loro di incubo… ucciso il figlio del barista, il fratello… - asterB612 : RT @Labatarde2: Macellaio disoccupato. Aveva già ucciso la cognata fracassandole la testa. - ChristopherGesu : @ANNACippiu @Skabeeva Si vanta di aver ucciso civili e rubato qualche televisione in Ucraina sto macellaio, troll d… - Labatarde2 : Macellaio disoccupato. Aveva già ucciso la cognata fracassandole la testa. - UmbyWanKenobi : @Agenzia_Ansa Bella gente glorificate, sì. Prima negate l'importanza della guerra civile ucraina nell'attuale confl… -

Gli era stata diagnosticata la schizofrenia ed era in carcere per averla madre nel 1983. È ... Osa Marie Gordon, con un martello e un coltello da. È stato condannato l'anno successivo.Chi hae fatto a pezzi una donna innocente deve stare in galera. La famiglia di Iole, dal ... Il Ministro Nordio deve sapere che quelnon merita niente, men che meno un premio'. ......può rimanere tranquillo quando dall'altra parte c'è una potenza nucleare in mano a un. ... E quanto sia facile parlare quando nessun carro armato ti ha sventrato la casa ei tuoi cari. ...

Macellaio ucciso durante una rapina: l'evasione di uno dei banditi BresciaToday

All’alba di oggi 13 marzo 2023, Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronic ...