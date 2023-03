“Ma che caz** fai?”. E Nardella placca l’ambientalista imbrattatore (Di venerdì 17 marzo 2023) Dario Nardella contro gli attivisti di Ultima Generazione. È già una scena cult quella del sindaco di Firenze del Pd che avvinghia e ferma uno degli ambientalisti che stava deturpando il muro di Palazzo Vecchio. Nel filmato condiviso sui social si vede il sindaco afferrare da dietro il giovane e aiutare i vigili a fermarlo. “Levati, levati: ma che cazzo fai”, urla il sindaco. “Che cazzo fai?“. E quando l’attivista inizia il suo sproloquio sulla volontà di sanzionare non si sa bene cosa (“il simbolo del potere”), Nardella insiste: “Che cazzo fai, ma che sanzioni”. Firenze Nardella il custode dell'ordine #Firenze #Nardella #PalazzoVecchio #ambiente #ecologia #salute #transizioneecologica #green pic.twitter.com/0pPvYxLwFd — Comitato Gavinana (@CGavinana) March 17, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 marzo 2023) Dariocontro gli attivisti di Ultima Generazione. È già una scena cult quella del sindaco di Firenze del Pd che avvinghia e ferma uno degli ambientalisti che stava deturpando il muro di Palazzo Vecchio. Nel filmato condiviso sui social si vede il sindaco afferrare da dietro il giovane e aiutare i vigili a fermarlo. “Levati, levati: ma che cazzo”, urla il sindaco. “Che cazzo?“. E quando l’attivista inizia il suo sproloquio sulla volontà di sanzionare non si sa bene cosa (“il simbolo del potere”),insiste: “Che cazzo, ma che sanzioni”. Firenzeil custode dell'ordine #Firenze ##PalazzoVecchio #ambiente #ecologia #salute #transizioneecologica #green pic.twitter.com/0pPvYxLwFd — Comitato Gavinana (@CGavinana) March 17, ...

