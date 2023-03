L' ultima telefonata di Francesco Vitale alla compagna prima di morire | Pensa tu al bambino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : All’1.32 dell’11 marzo alcuni migranti contattano Alarm Phone implorando aiuto. Trenta ore dopo l'ultima telefonata… - LaStampa : Giallo della Magliana, l’ultima telefonata di Vitale alla moglie: “È finita, salutami nostro figlio”. Dietro la mor… - baritoday : Pr barese morto a Roma, l'ultima telefonata alla compagna: 'Addio, prenditi cura del nostro bambino'… - IzzoEdo : == Giallo della #Magliana, l’ultima telefonata di #Vitale alla moglie: “È finita, salutami nostro figlio”. Dietro l… - IzzoEdo : == Giallo della #Magliana, l’ultima telefonata di #Vitale alla moglie: “È finita, salutami nostro figlio”. Dietro l… -

A Ciccio sarebbe stata concessa un'ultima chiamata alla sua fidanzata. Con l'obiettivo, forse, di metterlo ancora di più sotto pressione. Al telefono Vitale avrebbe chiesto alla donna di salutare il figlio. È la sera del 21 febbraio scorso quando la compagna di Francesco Vitale, il pr precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Pescaglia alla Magliana, riceve l'ultima telefonata. L'uomo verrà trovato morto il giorno dopo.

«Amore, è finita, salutami nostro figlio»: l'ultima telefonata di Ciccio ... Open

Una telefonata prima di morire. L'ultima chiamata fatta da Francesco Vitale, il pr di Bari morto il 22 febbraio scorso dopo essere precipitato da un palazzo in via Pescaglia, alla Magliana, alla ...A Ciccio sarebbe stata concessa un’ultima chiamata alla sua fidanzata e al telefono avrebbe chiesto alla donna di salutare il figlio per poi congedarsi così: “Ormai è finita, è finita”. Forse caduto ...