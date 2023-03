Lukaku figura nella prima lista convocati del Belgio del CT Tedesco!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 marzo 2023)ha ricevuto la convocazione dal nuovo CT del, Domenico Tedesco. L’attaccante dell’Inter, in ripresa di condizione, è stato convocato per le gare contro Svezia e Germania CONVOCATO ? Presente Romeluda CT deldi Tedesco. L’attaccante dell’Inter, nonostante un periodo di forma non brillantissimo anche se in ripresa fisicamente,tra i 24 scelti dall’ex allenatore del Lipsia. Ilsarà impegnato contro Svezia e Germania nelle qualificazioni a Euro 2024. New era. #WirSchaffenDas pic.twitter.com/OW0R2LzMqa — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 17, 2023 Fonte: Twitter Belgian Red Devils Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...