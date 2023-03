Luciano Ligabue – 30 anni in un giorno | presentazione | “tre anni d’inferno senza quel palco”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ladi– 30in un, il docufilm di Marco Salom che ripercorre tre decenni di carriera del rocker emiliano partendo dall’epocale concerto di Campovolo del giugno scorso Al cinema di Barberini di Roma si è tenuta l’anteprima di– 30in un, un docufilm realizzato dal regista di video musicali Marco Salom penato per celebrare gli oltre trent’di carriera del rocker di Correggio, a partire dal concerto di Campovolo del giugno scorso davanti ad oltre 100.000 fan. Non sono mancati gli ospiti e le testimonianze di eccezione da Loredana Bertè ad Elisa, passando per Francesco De Gregori, Gazzelle ed Eugenio ...

mymovies : Luciano Ligabue - 30 anni in un giorno, un film-backstage corale che i fan ameranno. Al cinema dal 20 al 22 marzo ?…

- 30 anni in un giorno, un film - backstage corale che i fan ameranno. Il racconto di un'intera carriera attraverso attraverso le voci di fan e amici presenti al trionfale concerto di ...Arriva in sala il 20 - 21 - 22 marzo il racconto del concerto a Campovolo dello scorso 4 giugno, davanti a oltre 100mila spettatori.ha parlato del suo film. 30 anni in un giorno , presentato mercoled sera da Flavio Natalia al cinema Barberini a ...Ci pensain persona a dare la definizione corretta di30 anni in un giorno , che sarà al cinema il 20, 21 e 22 marzo distribuito da Vision Distribution. Seduto con le spalle allo ...

Luciano Ligabue presenta il docufilm sul grande concerto «post Covid» del 4 giugno 2022 Corriere TV

È così che si apre il film Ligabue: mostrando la voglia di ritorno e di riscatto collettivo dopo la chiusura dovuta all’emergenza sanitaria. Girato in appena cinque giorni durante l’evento di ...Luciano Ligabue ha parlato del suo film 'Ligabue. 30 anni in un giorno', presentato mercoledì sera da Flavio Natalia al cinema Barberini a Roma. Il docufilm arriverà in sala il 20-21-22 marzo e ...