Luciano Canfora | nella fitta trama della conoscenza

(Di venerdì 17 marzo 2023) È appena uscito per i tipi di Teti – e si intitola Il Passato presente – un libro a cura di Chiara Bozzoli che recupera una silloge di articoli scritti first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... libricome : Chi era Catilina? E perché la sua è stata una rivoluzione mancata? Luciano Canfora ci racconta quest'incredibile f… - Retroguardia : Luciano Canfora, 'L'antichità, un fecondo interlocutore permanente' - Retroguardia : Luciano Canfora, “L’antichità, un fecondo interlocutore permanente” - GiuntiEditore : RT @tourisma23: MOMENTI DI TOURISMA 2023. Eva Cantarella e Luciano Canfora intervengono al prossimo “tourismA” nel grande auditorium del Pa… - jackice71 : La prefazione di Luciano Canfora al libro 'Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina' di Benjamin Abelow: … -

Dalla società aperta alla società ottusa (prefaz, di, Marsilio 2019). Il suo libro più recente è Nietzsche l'iperboreo. Il profeta della morte dell'uomo nell'epoca dell'intelligenza ......percorso che guarda al futuro 'E' il punto di arrivo di un percorso - ha spiegato Gerardo, ... De Sanctis - D'Agostino di Avellino - studenti Colucci Maria Teresa,Umberto, Melillo Luca'.... anche dalle nostre parti: dai tardivi cloni di Armando Cossutta come il comunista Marco Rizzo e il rifondarolo Paolo Ferrero, al raffinato intellettuale con nostalgie staliniane, ...

L'intervista/Canfora, i rivoluzionari tra verità e menzogne quotidianodipuglia.it

Luciano Canfora dedica un libro esemplare al ribelle che pagò con la vita la battaglia per la causa plebea, finendo per riscrivere quanto ci fu ...«Il potere è sempre altrove», scriveva Leonardo Sciascia per lanciare un’avvertenza: guardate oltre quello che appare per capire chi muove le leve del comando.