Lucas Leiva lascia il calcio: l’ex centrocampista della Lazio soffre di problemi al cuore (Di venerdì 17 marzo 2023) . l’ex mediano della Lazio è costretto ad abbandonare lo “sport più bello del mondo”, dopo che l’ultima visita cardiologica ha riscontrato seri problemi al suo cuore. I medici, ma soprattutto le regole FIFA che tutelano la salute dei giocatori, vietano al giocatore di tornare in campo in modalità preventiva. Una situazione anche per evitare un nuovo caso Christian Eriksen, che ebbe un arresto cardiaco durante la partita inaugurale di Euro 2020. Lucas Leiva lascia il calcio Era tornato a giugno al Gremio, la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio internazionale. Squadra che lo porterà nel 2007 a vestire la maglia del Liverpool, con cui vincerà una Coppa di Lega Inglese, e successivamente la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) .medianoè costretto ad abbandonare lo “sport più bello del mondo”, dopo che l’ultima visita cardiologica ha riscontrato serial suo. I medici, ma soprattutto le regole FIFA che tutelano la salute dei giocatori, vietano al giocatore di tornare in campo in modalità preventiva. Una situazione anche per evitare un nuovo caso Christian Eriksen, che ebbe un arresto cardiaco durante la partita inaugurale di Euro 2020.ilEra tornato a giugno al Gremio, la squadra che lo aveva lanciato nel grandeinternazionale. Squadra che lo porterà nel 2007 a vestire la maglia del Liverpool, con cui vincerà una Coppa di Lega Inglese, e successivamente la ...

